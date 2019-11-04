Evangeline Lilly canlı yayında saçlarını üçe vurdu

Yayınlandığı dönemin en sevilen dizisi Lost’ta Kate karakterini canlandıran Evangeline Lilly, sosyal medya hesabından şaşırtıcı bir yayın yaptı. Ünlü oyuncu önce eline makası alıp saçlarını kısalttı, ardından da tıraş saçlarını 3 numaraya inceltti.

Yaptığı yayında saçlarını keserken takipçilerine, “Tamam mı? Devam mı?” sorusunu soran Lilly, takipçilerine cevap fırsatı tanımadan tüm saçlarını kesti. 40 yaşındaki oyuncunun oynayacağı yeni rol için görünüşünü değiştirdiği öğrenildi.

Evangeline Lilly daha sonra son halinin fotoğrafını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğrafın altına ise “Merhaba dünya, Bugün güzel bir gün” notunu yazdı. Ünlü oyuncunun bu cesur değişime takipçilerinden destek yağdı. Paylaşımın altına, “Saçların olsa da olmasa da harika görünüyorsun”, “Çok güzel görünüyorsun, gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum” şeklinde yorumlar yağdı.