Evime gelmiş adam, Hülya’ya asılmış!

Kaya Çilingiroğlu katıldığı bir programda eski eşi Hülya Avşar ile ilgili yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

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Hülya Avşar ile boşandıktan sonra onunla çok daha samimi bir ilişki kurduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ayrıldıktan sonra eski eşine yakınlaşmak isteyen arkadaşları olduğundan bahsetti…

“Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birileri de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya'ya onlarla konuşmam söz konusu değil. Şöyle bir şey var ‘demek ki ben evliyken de senin gözün benim eşimdeymiş' diye. Hiçbir zaman kıskanmadım Hülya'yı… Onun kendine güveni tam, benim de öyle…”

“Biz Hülya ile kopmuştuk bugün olmasa 6 ay sonra olacak bir durumdu bizimki boşanmamız… Mesela son dönemlerde yemeğe bile ayrı arabalarla giderdik.”

“Hülya kızdığı zaman fenadır. Çok fazla titiz, geçen sene Ayvalık'tayız evde dört çalışan var yere yatmış fırının altını siliyordu.”