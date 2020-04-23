Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları… Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi?

Eyvah Eyvah 3, serinin ilk 2 filminde sevdiği kızın peşinden koşan Hüseyin bu kez muradına ermiş evlenmişti. Maceralarının tam gaz devam ettiği filmde de Ata Demirer’e yine Firuzan karakteri ile Demet Akbağ eşlik ediyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Eyvah Eyvah 3 filmi konusu…

Eyvah Eyvah 3 filminde yine başrolleri Ata Demier ve Demet Akbağ paylaşıyor. Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Peki, Eyvvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? İşte, Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler…

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Çekimleri Geyikli'de gerçekleşen Eyvah Eyvah 3'ün yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Ayrıca Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de Eyvah Eyvah 3'te konuk olarak yer alıyor.

EYVAH EYVAH 3 KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgân'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin’in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli’de yine ve yeniden devam ediyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.