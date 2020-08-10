Ezgi Mola’dan evlilik açıklaması

Oyuncu Ezgi Mola, ilk bölümü yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programa bir röportaj verdi. Demet Akalın'ın sorularını yanıtlayan Mola, evlilik açıklamasında bulundu.

İşletmeci sevgilisiyle evlenecekleri konuşulan güzel oyuncu Ezgi Mola, Demet Akalın'ın sorularını yanıtlamak için yeni mekanında popçuyu ağırladı. Alaçatı'da işletmeci sevgilisi Murat Aksakallı ile yeni bir mekan açan güzel oyuncu aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

YER KARARLAŞTIRMA AŞAMASINI GEÇEMEMİŞLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Alice Müzakali'ne ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Mola, magazin kulislerinde konuşulan evlilik haberlerine açıklık getirdi. Dizi ve filmlerde yüzlerce kez gelinlik giydiğini söyleyen Ezgi Mola artık gerçek hayatında gelinlik giymeye hazırlanıyor. Düğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi. Bu sene içerisinde evlenme planları olan çift kendi arasında pandemi süreci nedeniyle yalnızca nikah yapmayı konuşuyor. Düğünü ileri bir tarihe erteleyen ikiliden güzel oyuncu mutlu olduklarını eklemeyi ihmal ihmal etmedi.

“GUPSE'Yİ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM”

Kadın komedyenler arasında sayılan Ezgi Mola ve Gupse Özay arasında gerginlik olduğuna dair iddialara başarılı oyuncu cevap verdi. Gupse Özay'ı çok başarılı bulduğunu söyleyen Mola, Eltilerin Savaşı filmine övgü dolu sözler söyledi. Mola, “Pandemi süreci girmeseydi ben Eltilerin Savaşı filminin 5 milyon gişe ulaşabileceğini düşünüyordum” dedi.