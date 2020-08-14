Ezgi Mola’dan Gülben Ergen’e esprili gönderme! O da kendisini beğendi…

Ezgi Mola’dan Gülben Ergen’e esprili gönderme! O da kendisini beğendi…

Oyuncu Ezgi Mola, kendi fotoğrafına “can kadın” diye yorum yapan Gülben Ergen’i kendi paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı yorumlarla adeta ti'ye aldı. Mola paylaştığı fotoğrafa, "Canım Ezgimmm, güzel kalp, melek insan.” ve "Ezgi abla harikasın" gibi yorumlar yaptı. Mola'nın esprili paylaşımına Gülben Ergen de yorum yaptı.

Gülben Ergen, paylaşımına yaptığı yorumla sosyal medyanın diline düştü. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Ergen, mavi mayo ve pareolu bu pozunu “İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi” notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına “Can kadın” yorumunu yapınca alay konusu oldu.

EZGİ’NİN PAYLAŞIMINA GÜLBEN’DEN YORUM…

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da Instagram hesabından tatilde çekilmiş bir plaj pozunu paylaştı. Ezgi Mola, Gülben Ergen’i ti’ye alarak kendi paylaşımına çok sayıda övücü yorum yaptı. Mola esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Gülben Ergen’in da Mola’nın paylaşımına “Can kadın” yorumunu yapması da dikkatleri çekti.