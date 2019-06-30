Fahriye Evcen: Hep kalbime aksın böyle

Geride bıraktığımız Nisan ayında oğlu Karan’ı kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Fahriye Evcen, her ne kadar pek fazla ortalarda görünmese de bu vakti son derece verimli değerlendiriyor. Oğlu Karan’la vakit geçiren ve onun yanından bir an olsun bile ayrılmayan Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci evlilik yıldönümlerini kutladı. Eşi Burak Özçivit ile çekilmiş bir karelerini paylaşan Evcen bu fotoğrafın altına şunları yazdı: “Bakışların hep kalbime aksın böyle… Seni seviyorum”



