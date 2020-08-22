Fahriye Evcen makyajsız haliyle Instagram’ı yıktı geçti
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımı gündem olan Fahriye Evcen, şimdi de makyajsız pozlarını paylaştı. Evcen’in beyaz gömlekli pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
Dağınık saçlarıyla poz veren Evcen’in fotoğrafları 1 saat içinde yaklaşık 500 binden fazla beğeni aldı. Evcen’in kelebek emojisiyle paylaştığı fotoğraflara ilk yorumlardan biri oyuncu Demet Özdemir’den geldi. Özdemir, Evcen’in fotoğraflarına kalp koyarak beğenisini gösterdi.