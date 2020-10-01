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Fahriye Evcen yeğeniyle fotoğrafını paylaştı
Fahriye Evcen yeğeniyle fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Fahriye Evcen, son zamanlarda aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 1 Ekim 2020 - 09:41

Oyuncu Fahriye Evcen, Instagram’da yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğrafını “Teyze ve yeğen” notuyla paylaştı.

Dakikalar içerisinde 624 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

Fahriye Evcen’in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Fahriye Evcen’in yeğeni Rüya Seçgin

“GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ”

Geçen günlerde de Fathriye Evcen’in annesinin gençlik fotoğrafı sosyal medyaya düşmüştü. Oyuncunun annesinin gençlik fotoğrafını görenler “Güzelliğini annesinden almış” yorumları yapmıştı.

Hatime Evcen-Ramazan Evcen

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Son güncelleme: 09:47 - 01.10.2020