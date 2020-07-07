Fatih Altun kimdir? Fatih Altun nereli, kaç yaşında?

Mehmet Emin Kadıhan, 1988 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde bölüm oyuncusu olarak geçen Fatih Altun hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Fatih Altun nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kuşlarla Yolculuk isimli dizide Derviş Enes karakterine hayat vermiş olan Fatih Altun hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Fatih Altun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FATİH ALTUN KİMDİR?

Fatih Altun, 7 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur. Genç yaşlarda müziğe adım atmış ardından tiyatro ile tanışmıştır. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde şan eğitimi alan Fatih Altun, The Club tiyatrosunun kurucuları arasında yer alan Fatih Altun ayrıca, İstanbul Vurmalı Çalgılar Topluluğu'nda görev yapmaktadır.

Bugüne kadar Olum ve Kız, Gergedanlar, Aşk Şarkısı, Kuş Kafesi, Neverland, Martı, Turist, Ofis, Domino, Nuzül, Alamut ve Sürgün isimli tiyatro oyunlarında rol alan Fatih Altun, kameralar karşısına ilk kez Çukur dizisiyle geçmiş ardından Ya İstiklal Ya Ölüm dizisnde yer almıştır. Fatih Altun son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Enes karakterine hayat vermiştir.

Fatih Altun’un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuşlarla Yolculuk (Derviş Enes) (TV Dizisi)

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Celal Bey) (TV Dizisi)

2019 – Çukur (Celal) (TV Dizisi)