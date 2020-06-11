Fatih Ürek: “Uzun süre sonra dışarıya çıktım”

Sahnelerde olduğu kadar televizyon ekranlarında ki başarısı ile adından söz ettiren Fatih Ürek, önceki gün Levent’te yar alan AVM’de görüntülendi. Tek başına objektiflere yansıyan Ürek, “Her ne kadar normalleşme sürecinde olsakta ben yine uzun süredir evdeydim. Bugün de artık arkadaşlarım ısrarcı olunca onları kıramayıp yanlarına geldim. Havalarda artık baya güzelleşti. Umarım ki tedbirlere başarıyla uyar ve bu sancılı süreci de bir an evvel atlatırız”dedi.

