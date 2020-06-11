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Fatih Ürek: “Uzun süre sonra dışarıya çıktım”
Fatih Ürek: “Uzun süre sonra dışarıya çıktım”
Fatih Ürek, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı. Ürek uzun süredir evden çıkmadığını bugün ise arkadaşlarının ısrarından dolayı dışarı çıktığını belirtti.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Haziran 2020 - 11:01

Sahnelerde olduğu kadar televizyon ekranlarında ki başarısı ile adından söz ettiren Fatih Ürek, önceki gün Levent’te yar alan AVM’de görüntülendi. Tek başına objektiflere yansıyan Ürek, “Her ne kadar normalleşme sürecinde olsakta ben yine uzun süredir evdeydim. Bugün de artık arkadaşlarım ısrarcı olunca onları kıramayıp yanlarına geldim. Havalarda artık baya güzelleşti. Umarım ki tedbirlere başarıyla uyar ve bu sancılı süreci de bir an evvel atlatırız”dedi.

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