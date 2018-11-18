Fatih Ürek’ten ‘kallavi abi’ çıkışı

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Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek “Her şey yolunda gidiyor, fakat bu sıralar inanılmaz bir tempo ve yoğunluk içerisindeyim bir taraftan program, diğer taraftan konserler, inanın evimi taşıdım daha hiçbir şeyi yerleştiremedim bazen gözümü dinlendireyim diyorum koltukta uyuya kalıyorum o kadar yani” dedi.

“TANIMADIĞIM BİRİSİNDEN TOKAT YEDİM”

Konu son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarından açılınca Ürek ilk sahne yıllarında yaşadığı bir olayı anlattı “İlk sahneye çıktığım yıllardı adamın birisi beni yanına çağırdı sonra elini kaldırdı şaak diye bir tokat yapıştırdı bana… Hiç beklemediğim bir hareketti tabi ben de olayın şokuyla bir tepki veremedim ama yıllar geçti aradan adam yanıma gelip benden özür dilemişti” dedi. Özellikle eski yıllarda psikolojik baskının çok yaygın olduğunu söyleyen Fatih Ürek sözlerine şöyle devam etti “Eskiden assolistlerin döneminde sahnedeyken gönderilen çiçeklerin içinde kurşun da olurmuş, bazı şeyler mecbur kılınırmış mesela program sonrasında kallavi abilerle çay içmek zorunda kalırmışsın. Şimdi öyle bir şey yok tabiki” dedi.

“IŞIN NEREDEN ÇIKTI BU ŞİMDİ?”

Geçtiğimiz günlerde Işın Karaca'nın bir tv programına bağlanarak, ben Sedat Doğan ile evliyken İrem Derici kocama evlilik teklifi yaptı şeklindeki iddiaları sorulan Ürek “Gereksiz bir mevzu olmuş. Işın ne gerek var böyle şeylere sen zaten eski eşinle hatırlanmak istemiyordun nereden çıktı bu şimdi” diyerek nasihatlerde bulundu.