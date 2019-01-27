Ferat Üngür kimdir? Ferat Üngür nereli, asıl mesleği ne?

Ferat Üngür ilk olarak Sıra Sende Türkiye isminde TRT ekranlarında yayınlanan yarışmaya katıldı. O yarışmada da finale kalan Ferat Üngür az bir farkla kaybetti. Şimdi de O Ses Türkiye finalinde yarışacak. İşte Ferat Üngür sorusunun yanıtı…

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Ferat Üngür, O Ses Türkiye’de seslendirdiği türkü ile dikkatleri üzerine topladı. Söylediği türküyü stüdyodaki izleyiciler ve jüri üyelerinin talebiyle bir kez daha seslendiren Ferat Üngür, birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu.

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde eğitim almıştır. Türkü ve rock müziklerini seslendiren Ferat Üngür, farklı türleri de söyleyebildiğini ifade etmiştir.

Ferat Üngür, sanatını bazı mekanlarda icra etmektedir.