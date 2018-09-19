Feride’nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor! Nefes Nefese 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Oyun bozuluyor! Nefes Nefese 7. bölüm izle

Nefes Nefese dizisi yayınlanan 7. son bölümde Rüya için iki seçenek vardır. Ya annesini bulacak ya da babasının yanına dönecek. Yusuf annesinin geçmişiyle ilgili Selma'dan dosya alır... 7. bölümde heyecan dolu olaylara sahne olan Nefes Nefese'nin 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte 7. bölüm izleme linki...

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Nefes Nefes’e 7. bölümü ile Star TV’de ekrana geldi. Yayınlanan 7. bölümde Atmaca kızıyla buluşmak için plan yapıyor. Planı için de Feride’den yardım alıyor. Salih ile Mercan kömürlükta kilitli kalıyorlar. Peki Nefes Nefes’e 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Nefes Nefes’e 7. son bölüm özeti…

NEFES NEFESE 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nefes Nefes’e 7. bölümde Yusuf, Feride’ye doğumdan sonra ne yaptığını sorar. Ortam bir anda gerilir. Atmaca, Yasin’in yurtdışına kaçmak için pasaport çıkarmaya çalıştığını öğrenir. Ardından da Feride’nin öldüğü dediği kocası bulunur. Peki yeni bölüm fragmanında neler göreceğiz?

Nefes Nefese 8. Bölüm fragmanı henüz Star TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

NEFES NEFESE FRAGMAN

NEFES NEFESE 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Atmaca, Alacanların çiftliğinde kalan kızı Rüya’nın annesi olarak bildiği Feride ile konuşur. Konuşmaları duyan Kıymet Hala evdekilere kadının tekin biri olmadığını söyler ama kimse inanmak istemez. Yusuf içinde hainin olduğu söylenen CD’yi seyrederken kahvaltıya çağırılır. Salih ve Mercan cd’yi almanın hesaplarını yapar. Rüya annesine kahvaltıda Almanyaya gitmek istemediğini söyler. Bu sırada çiftliğin dışında Boran havaya ateş açar. Panikleyen Yusuf ve Salih çiftliktekilerle beraber ateş açanın peşine düşer.

Attıkları her adımda Atmaca'yı enselerinde hisseden Yasin ve Boran'ın artık kaçmaktan başka çaresi yoktur. Ancak Boran, Rüya'yı bırakmak istememektedir. Çaresiz kalan Yasin'in yapacağı tek şey vardır: Rüya'dan kurtulmak.

NEFES NEFESE 7. BÖLÜM İZLE

Rüya ile konuşan Feride Almanya’ya gitmek istediğini yineler. Rüya neden bu kadar çok Almanya’ya gitmek istediğini öğrenmek ister. Feride borcu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyler. Rüya’da bunu halledeceğini söyler.

Yusuf babasına CD’yi uzun süre saklayamayacaklarını ne yapmaları gerektiğini söyler. Şakir, şimdilik, durumu kimseye belli etmemesini ister. Yusuf’un odasına giren Mercan cd’yi bulur. Bu sırada abisinin geldiğini görünce saklanır. Yusuf tam odasına girecekken Salih’le karşılaşır ve Mercan yakalanmaktan kurtulur. Salih, Yusuf’a CD’yi sorar. Şakir Ağa’nın söylediklerini Salih’e de anlatır.

Bu sırada Atmaca şehire Rüyasnın annesi olduğunu söylediği kadınla buluşmaya gider. Yusuf’u telefonla arayan Selma kızın annesi ile ilgili birşeyler bulduğunu söyler. Selma ile buluşmak için Rüya ve Annesi ile birlikte şehre gitmekten vazgeçer. Sultan onlarla beraber gider. Mercan cdyi seyrretmek için gizlice kilere girer. Salih kilere girince onu görür ve cdyi beraber seyretmeye karar verirler. Tam cdyi seyredecekken evin çalışanlarından biri kömürlüğe girer. Yakalanmazlar ama kömürlükte kilitli kalırlar.

Yusufla buluşan Selma Rüya’nın annesi ile ilgili bir dosya ile gelir ve bu kadının geçmişinin karanlık olduğunu söyler. Rüya annesinin paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek ortağı Sibeli arar ve hisselerini satmasını söyler.

Rüyanın annesi olan kadınla buluşan alaz kızının Almanya’ya gitmek istemediğini çok inatçı olduğunu söyleyen Feride’den onu başka bir yer getirmesini ister.

SULTAN YILLAR SONRA AZAP’LA KARŞILAŞIYOR

Rüya ve Sultan bu sırada babası ile konuşan annesini beklerken Yusuf ve Selmayı görür. Selma Yusufa Feride ile ilgili dosyayı verir. Rüya annesi ve Sultan çiftiğe geri dönerlerken, Sultan siparişleri unuttuklarını almaları gerektiğini söyler ve araçtan iner. Tam o sırada sahte anne oyunuyla geçmişin hesabını kapattığını düşünen Atmaca’nın Sultan'la yolları kesişir. Siparişlerini alıp geri dönen Sultan’ı yolda durdurur. Sultan şok olmuştur. Konuşmaya çalışır. Kısa cevaplarla uzaklaşan Sultan’a numarasını vermesini ister.

Kömürlükte sıkışıp kalan Mercan ve Salih çıkış yolu bulmaya çalışırlar. Azap’tan yardım isterler. Ancak Azap anahtarı almak isterken onların kömürlükte olduğunu Ganime ve diğerlerine söyler. Ganime kapıyı açar Salih ve Mercan durumu kurtarmaya çalışır.

Yusuf Selma’nın ona verdiği dosyadan yola çıkarak Feride’nin yaşadığı eve gider ancak bulamaz. Evdekiler tası tarağı toplayıp bir gecede ortadan kaybolmuştur. Çiftliğe dönen Sultan kötü durumdadır.

Akşam yemekte Yusuf, Feride’ye doğumdan sonra ne yaptığını sorar. Ortam bir anda gerilir. Atmaca, Yasin’in yurtdışına kaçmak için pasaport çıkarmaya çalıştığını öğrenir. Yusuf, Rüya’nın annesi ile birlikte şehre gideceğini öğrenince endişelenir.

Öte yandan Feride’nin gerçek yüzü ortaya çıkar ve öldüğü dediği kocası bulunur.