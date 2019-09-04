Fettah Can’dan eşi Cansu’ya duygusal doğum günü mesajı
Söylediği duygusal şarkılarla beğeni toplayan Fettah Can, karısı için yazdığı doğum günü mesajıyla ne kadar romantik bir erkek olduğunu ortaya koydu. Can karısının doğum günü için şunları yazdı:
“Senin için yeni bir yaş benim ve bizim için (Vera&Oğul )yaşanacak 365 Gün 6 Saat, 4 Mevsim, 12 Ay, 52 Hafta, 8766 Saat, 525.960 Dakika, 31.557.600 Saniye, 1.893.456.000 Salise iyi ki doğdun iyi ki hayatımızın en güzel renkleri oldun seni seviyorum, seviyoruz.”