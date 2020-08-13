Filtresiz ve yeni uyanmış bir Yonca Evcimik…

Filtresiz ve yeni uyanmış bir Yonca Evcimik…

Söylediği şarkılarla bir döneme damgasını vuran ve halen de gerek enerjisi ve gerekse yer aldığı projelerle adından söz ettiren Yonca Evcimik, hesabından yaptığı filtresiz paylaşımla beğeni kazandı.

Sadece sesiyle değil aynı zamanda danslarıyla da bir döneme damga vuran ve profesyonel dansçı olduğu için fiziğini muhafaza etmeyi başaran Yonca Evcimik bu defa filtresiz paylaşımıyla beğeni topladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sıkı bir iletişim halinde olan Evcimik, yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Yonca Evcimik, hesabından yaptığı son paylaşımda makyajsız ve filtresiz bir karesini beğeniye sundu ve şu satırları yazdı:

“Makyaj yok, filtre yok ve çiller orijinaldir öyle sonradan konma değil… Yani yorucu bir dünden sonra bugünkü Yonca böyle uyandı”