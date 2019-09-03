Fırat Altınmeşe kimdir? Fırat Altınmeşe nereli ve kaç yaşında?

Fırat Altınmeşe, 1990 doğumludur. İlk tv deneyimini Vicdan dizisi ile yaşayan Fırat Altınmeşe hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Fırat Altınmeşe nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde yer alan Fırat Altınmeşe hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Fırat Altınmeşe kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altınmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu olan Fırat Altınmeşe aslen Diyarbakır'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altınmeşe, İstanbul’da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.

Fırat Altınmeşe'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Demir) (TV Dizisi)

2017 – Aslan Ailem (Umut) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Kemal) (TV Dizisi)

2016 – Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Emre) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)