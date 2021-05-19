“Fıs Fıs İsmail” ölümden döndü, 8 günde 10 kilo zayıfladı

Televizyonda yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Fıs fıs İsmail” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, 12 Mayıs Çarşamba günü Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, ameliyattan önce sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti. Ameliyatı başarılı geçen Süleyman Yağcı, dün taburcu edildi.

“SEKİZ GÜNDE 10 KİLO ZAYIFLADIM”

Ameliyatı hakkında konuşan Süleyman Yağcı, “Çok teşekkür ediyorum. Duaların faydasını gördük. Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Yani yaklaşık sekiz günde on kilo zayıfladım. Çok ağrı çektim, en az iki ay daha bunun altından toparlanamazsın diyordu doktor arkadaşlar, çünkü ameliyatım çok büyüktü. Açık kalp ameliyatı. Bir de ana damar tıkanmış yani kalpteki damarlar değil ana damarlar tıkanmış. Eğer ki ihmal etseydim, doktor diyor ki “bu damar o kadar önemli ki hastanenin kapısında olsan dahi, sedyede olsan dahi kurtulma şansın yok” diyor” dedi.

“SEVGİ YAŞATIR, STRES ÖLDÜRÜR”

Yağcı, “Bunu hep söylüyorum beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Böyle bir stres yaşadım ve yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum. Yirmi gün içinde artık daha dayanamadı ve kalbimin içindeki kılcal damarlar hep zarar görmüş. Ana damar dediğim gibi iflas etmiş.

Doktor arkadaşlar diyor ki böyle bir şeyle biz ilk kez karşılaşıyoruz. Altı ay içinde bir kalp bu hale nasıl geldi? Stresten kurtul diyorlar. Ben de herkese diyorum stresten kurtulun ama kurtulmak kolay değil ki… Bazı şeyler beyninden çıkmıyor, yüreğinden çıkmıyor. Ama Allah büyüktür, dua aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ölsek de ne olacak? Ölüm haktır. Çok teşekkür ediyorum herkese. Dünyada en büyük sermaye sevgidir. İnsanlar birbirini sevsin. Mert olsun, dürüst olsun, sözünün eri olsun. Dünya üç günlük dünya. Sevgiden daha güçlü bir anahtar yok. Sevgi yaşatır, stres öldürür” diye konuştu.



Ameliyatı gerçekleştiren doktor Özkan Kantarcı ameliyat hakkında, “Süleyman Bey’i biz misafir ettik bir haftalığına. Arife’den bir gün evvel anjiyosu yapıldı. Ana damarında problem olduğunu gördüğümüzde ameliyatına karar verdik. Çok şükür her şey iyi seyretti. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz şifa ile” ifadelerini kullandı. (İHA)

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