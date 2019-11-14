Gamze Topuz: Evlenmeyi düşünmedik çünkü…

Futbol yorumcusu Tümer Metin ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Gamze Topuz önceki gün Ctiy’s AVM’deydi. Alış veriş turuna çıkan Topuz son olarak ‘Arka sokaklar’ adlı dizide rol almıştı. Şuan yeni bir proje içinde olmadığını söyleyen Topuz, ‘Her sektör gibi dizi ve sinema sektörü de bazı sıkıntılar yaşıyor, o yüzden de biz de düzelmesi ve eski hareketli günlerine dönmesini bekliyoruz’ dedi.

“GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR”

Tümer Metin ile birlikteliği hakkında da konuşan Topuz, ‘Güzel bir birlikteliğimiz var ama evlenmeyi hiç düşünmedik, düşünmüyoruz da’ dedi. Topuz daha sonra, ‘Biz ikimiz de daha önce evlilik yapmış insanlarız, çocuklarımız da var, bu yüzden evlenmeyi düşünmedik’ açıklamasına yaptı.