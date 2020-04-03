Gani Müjde: Sayaçların okunmaması bizlerin hayrına değil ki!

Sosyal medya, EPDK'nın aldığı elektrik ve doğalgaz faturası kararı sonrası çok sayıda paylaşımla doldu taştı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kullanıcılar kararın tüketici yararına olmayacağını iddia etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sosyal mesafe kuralına uymak adına sayaç okuma yapılmayacağını açıkladı. Abonelere bu süreçte, geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

Durum böyle olunca da sosyal medyada kararla ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kullanıcılar bu karar sonrasında yaşanacak karışıklıkları paylaşımlarına taşıdı. Oyuncu Demet Evgar, virüs nedeniyle çalışamayan esnafın kapalı dükkanına fatura göndermenin haksızlık olduğunu söylerken, senarist Gani Müjde de bu kararla ilgili kafasına takılan soruyu paylaşımına taşıdı.



Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un kızı Derya da alınan bu kararla ilgili olarak kafasının karıştığını söyledi ve “Bunu ben yanlış anladıysam da biri beni aydınlatabilir mi?’ sorusunu yöneltti.