Gelin adayı Hanife Gürdal’ın aşk yaşadığı Serkan Bağra başka bir aşka yelken açtı
Zuhal Topal’ın sunduğu izdivaç programında Serkan Bağra ile tanıştıktan sonra bir aşk yaşayan gelin adayı Hanife Gürdal çok üzülecek… Zira, Serkan Bağra, sosyal medya hesabı Instagram’dan yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti.
Spor yaparken çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Bağra, yeni sevgilisiyle birlikte görüldüğü fotoğrafını “Sen benim başıma gelen en güzel şeysin” notuyla paylaştı.
Hanife ve Serkan’ın aşkı, Zuhal Topal’ın programının yayından kalkmasıyla sona ermişti.