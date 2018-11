Gelinim Mutfakta elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim oldu?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Gelinim Mutfakta'nın 175. bölümünde gelinler günün lezzetiyle kayınvalidelerin karşısına çıkıyor. Merak edilen haftanın birincisi ve Gelinim Mutfakta’da elenen isim henüz belli olmadı.

DÜN NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta 35. haftanın dördüncü gününü tamamladı. Haftanın finalinin yaklaşmasıyla birlikte heyecan dozunun da arttığı yarışmanın son bölümünde Fatih Ürek, Hatice’nin yemeğini yaparken zorlandığını gördü ve ona yardımcı oldu. Cansu ve Ezgi, tüyo tartışması yüzünden Hatice’nin yemeğine karıştı. Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında “akıl verme” tartışması yaşandı. İlhame Hanım'ın gelini Hatice'ye haksız yere 5 puan verdiğini iddia eden diğer gelinler tepki gösterdi. Gergin geçen oylama sonucunda “fırında mantarlı patates oturtma tarifi” ile yarışan gelinlerden biri çeyrek altının sahibi oldu.

6 puan alan Cansu günün sonuncusu, 16 puan toplayan Ezgi ise gün birincisi oldu. Yarışmanın en eski isimlerinden Ezgi, çeyrek altını da almaya hak kazandı

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta'da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.