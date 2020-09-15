Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yepyeni formatıyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın ikinci gününde gelinler kendilerine verilen süre içerisinde en güzel çiğ köfteyi yapmaya çalışacaklar. En son kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu tadım yaptıktan sonra dört geline puan verecek. Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde en iyi çiğ köfteyi yaparak birinci olan isim ise Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 18 puanla Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ayşe 18 , İlayda ve Miray 14 puan aldı. Günün sonuncusu ise 13 puanla Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’NIN YENİ FORMATI

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.