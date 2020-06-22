Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? İşte Gençliğim Eyvah dizisinin çekildiği yer…

Gençliğim Eyvah eğlenceli bir mahalle dizisi olarak seyircilerin beğenisi topladı. Gençliğim Eyvah dizisinde, rakip iki kebapçı dükkanını işleten ve sonradan mahalleye gelen bir gencin getirdiği fotoğraf ile hayatları komple değişen iki kişinin hayatı anlatılıyor. Gençliği Eyvah dizisinin çekildiği yer de izleyicilerin merakını uyandırdı. Peki Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor?

Gençliğim Eyvah 2. bölümü ile ATV'de izleyicilerle buluşacak. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Gençliğim Eyvah nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Gençliğim Eyvah dizisi çekildiği yer ve detaylar…

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisinin nerede çekildiği en çok aratılan konuların başında geliyor. Gençliğim Eyvah dizisi, İstanbul’da var olan ve birçok dizinin de çekimlerinin yapıldığı dizi platolarında çekiliyor. Gençliğim Eyvah dizisi için plato içinde yeni bir mahalle oluşturulmuş durumda.