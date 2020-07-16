Gigi Hadid, büyüyen karnını ilk kez gösterdi

Ünlü model Gigi Hadid, Instagram üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayında, büyüyüen karnını ilk defa gösterdi.

Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ilk kez hamileliği hakkında konuştu. Hamileliğini neden gizli yaşadığını soran hayranlarına Hadid, “Açıkçası hamileliğim dünyadaki en önemli şey değil” şeklinde yanıt verdi.

Zayn Malik ile yeniden barışan ve bebek bekleyen ünlü model, ilk kez büyüyen karnını da gösterdi. Hadid, hamileliğini annesi Yolanda Hadid’in çiftliğinde geçiriyor. Corona virüsü karantinasının başında çiftliğe giden ünlü model, Zayn Malik ile bebek beklediklerini de oradan duyurmuştu.

Hadid, devam eden pandemi ve Black Lives Matter hareketi nedeniyle hamileliği ön plana çıkarmanın doğru olmadığını düşündüğünü söyledi.