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Gigi Hadid’den üstsüz özçekim
Gigi Hadid’den üstsüz özçekim
Paris'te gerçekleşen moda haftası etkinliğinde podyuma çıkan model Gigi Hadid otel odasında yaptığı özçekimi takipçilerinin beğenisine sundu.
Magazin 6 Aralık 2019 - 09:42

Son dönemin başarılı isimlerinden 24 yaşındaki Gigi Hadid sadece güzelliğiyle değil özel hayatıyla da magazin camiasının yakından takip ettiği bir isim… Geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası için Fransa’ya giden ve burada Channel defilesinde boy gösteren Gigi Hadid, kaldığı otel odasından yaptığı fotoğraf çekimleriyle takipçilerini heyecanlandırdı. Yatağında gerçekleştirdiği üstsüz bir özçekimi ‘Günaydın Paris’ notuyla paylaşan Hadid özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

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