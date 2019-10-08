Gizem Karaca: Her gün su ve tuz değiştiriyorum

Büyükşehrin gürültüsünden ve keşmekeşinden kaçarak büyük bir bahçesi olan bir evde yaşayan oyuncu Gizem Karaca, paylaşımlarıyla doğal yaşantının güzelliklerini takipçilerine ulaştırıyor. Güzel Köylü dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Gizem Karaca, bundan iki yıl önce Kemal Ekmekçi ile dünya evine girmiş ve mutlu bir yaşantı sürdürmeye başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla doğal bir yaşantının ne kadar güzel olduğunu gözler önüne seren Karaca, bahçesinde yetiştirdiği farklı ürünlerin tadına bakarak organik yaşamın tüm nimetlerinden faydalanıyor.

ZEYTİN DENEMESİNİ PAYLAŞTI

Gizem Karaca, son olarak bahçesine ektiği zeytin ağaçlarından elde ettiği mahsulü ve onu yemeklik hale getirmek için verdiği uğraşı gözler önüne serdi. İçi zeytinlerle dolu cam kavanozların görüntüsünü paylaşan Gizem Karaca bu paylaşımın üzerine de şu satırları yazdı:

“Bu iki ufak kavanozda ilk zeytin denemem. Bu sene tek ağacımız zeytin verdi diğerleri küs bize sanırım. Bu iki kavanoz yaklaşık 4 haftada anca bu hale geldi. Her gün su ve tuz değiştiriyorum. Zeytin sabır isteyen işmiş”