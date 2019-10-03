Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde, Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Gökçe Akyıldız kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Gökçe Akyıldız, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Sırlar Kapısı dizisi ile yaşayan Gökçe Akyıldız hakkında merak edilenler haberimizde… Gökçe Akyıldız nereli ve kaç yaşında?

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık’ta dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2002 yapımı olan Sırlar Dünyası/Sır Kapısı ile adım attı. Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan oyuncu Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi önemli yapımlarda yer aldı.

2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel oyuncu, 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle geniş bir hayran kitlesinin beğenisini kazandı.

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız’ın bu evlilikten bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Gökçe Akyıldız, 1.64 metre boyunda, 51 kilo ve Akrep burcudur.

Gökçe Akyıldız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Songül) (TV Dizisi)

2014 – Medcezir (Zeynep) (TV Dizisi)

2013-2014 – Fatih Harbiye (Aslı) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Kardelen Gülbahar) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Canan) (TV Dizisi)

2011-2012 – Hayat Devam Ediyor (Zozan Fırat) (TV Dizisi)

2008-2010 – Kollam (Nurbanu) (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Berçem) (TV Dizisi)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Birsen) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Tekgül) (TV Dizisi)

2005 – Zeynep (Tülin) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Başak) (TV Dizisi)

2004-2006 – Büyük Buluşma (Selcan) (TV Dizisi)

2003 – Çınaraltı (Gökçe) (TV Dizisi)

2003 – Büyümüş de Küçülmüş (Gizem) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası/Sır Kapısı (TV Dizisi)