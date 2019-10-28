Gökçe Bahadır İzmir’in Kızları adlı müzikalde başrolde

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır şarkı söylemeyi sevdi. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde karşımıza çıkan Bahadır, bir süredir ekranlardan uzak. Daha çok şarkı söylemeye odaklanan güzel oyuncu, şimdi de bir müzikalde yer alacak.

Sezen Aksu'nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan İzmir'in Kızları müzikalinin başrolünde göreceğimiz Bahadır, gösteride Minik Serçe'nin fenomen eserlerini seslendirecek.

Bahadır’ın, önümüzdeki günlerde yapımcıyla birlikte Sezen Aksu'nun evine giderek, müzikalde seslendireceği şarkılara karar vereceği söylendi. Aralık ayının ilk günlerinde provalara başlayacak oyuncu, “Hem eğlenip, hem güleceğimiz hem de hüzünleneceğimiz bir iş olacak” dedi.