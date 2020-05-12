Gökçe Bahadır’dan gündelik rutinler üzerine…

Corona virüsü salgını nedeniyle ev karantinasını sürdüren isimlerden Gökçe Bahadır, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor.

İki hafta önce piyano becerisini ortaya koyduğu bir video ile sevenlerini mutlu eden Bahadır, yaptığı son paylaşımda bu defa hislerini ortaya döktü. Uzaklara bakarken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan güzel oyuncu bu karenin altına şunları yazdı:

“Öyleydi böyleydi şöyleydi … Ona baktın mı bunu izledin mi ? Çiçeği suladık mı ne kedinin yemeğimi bitmiş…O gün nasıl da gülmüştük …Hadi ya yapma ya …Derken bugün de bitti. 11.05.2020”