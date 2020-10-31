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Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven’den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven’den duygusal paylaşım
1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde göçük altında kalan oyuncu Gizem Güven, İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Magazin 31 Ekim 2020 - 12:57

‘Sihirli Annem’ dizisinin ‘Ceren’i Gizem Güven, Instagram hesabından 1999 yılında Gölcük’te meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde yaşadığı korkuyu anlattı.

“ASLA UNUTAMAM”

7 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli meydana gelen depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Bu depreme misafirliğe gittiği Gölcük’te yakalanan oyuncu Gizem Güven, göçük altından çıkarıldıktan sonra çekilen bir fotoğrafını Instagram’da yayınlayarak “99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu… 5 yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş olsun. 2021 lütfen güzel gel” dedi.

“BİR DAMLA SU ARIYORDUK”

Gizem Güven, sözlerine şöyle devam etti: “İki günlüğüne Gölcük’e misafirliğe gitmiştik o yüzden orada bulunuyorduk. Ne zaman ne olacak nerede yaşanacak belirsiz… Deprem çantası gibi durumları ihmal etmemek lazım çünkü o gece sonunda bir damla su arıyorduk hepimiz. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var her koşulda.”

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Son güncelleme: 12:58 - 31.10.2020
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