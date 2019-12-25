Gonca Cilasun kimdir? Gonca Cilasun nereli ve kaç yaşında?

Gonca Cilasun, 1966 doğumludur. Kameralar Karşısına ilk kez Arka Sıradakiler dizisi ile geçen Gonca Cilasun hakkında merak edilenler haberimizde... Gonca Cilasun nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandıran Gonca Cilasun hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gonca Cilasun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GONCA CİLASUN KİMDİR?

Gonca Cilasun, 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Gonca Cilasun; Kalbim Yangın Yeri, Karagül, Not Defteri, Kayıp, Benim Hala Umudum Var, Sudan Bıkmış Balıklar, Kanıt ve Adını Feriha Koydum dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterine hayat veren Gonca Cilasun, 1.67 metre boyunda ve 58 kilodur.

Gonca Cilasun’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Halise) (TV Dizisi)

2018 – Çarpışma (Serpil) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Muazzez) (TV Dizisi)

2017 – Taş (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Sultan) (TV Dizisi)

2016 – Kalbi Yangın Yeri (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (TV Dizisi)

2015 – Ceset (Sinema Filmi)

2014-2016 – Karagül (Fikriye) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Hafize) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (TV Dizisi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (TV Dizisi)

2012 – Sudan Çıkmış Balıklar (TV Dizisi)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2010-2014 – Arka Sıradakiler (TV Dizisi)