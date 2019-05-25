Gonca Vuslateri: Belki dönmeyiz, bize vize verecek kişi çok

Canlandırdığı ‘Vasfiye Teyze’ karakteri ile bir anda milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Gonca Vuslateri her ne kadar son zamanlarda böylesi iddialı rollerle seyircinin karşısına çıkmasa da, çıktığı sahne şovları ve ortaya koyduğu şarkıcı yönü ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Vuslateri, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Göbeklitepe ziyareti sırasında çektiği bir selfieyi şu satırlarla paylaştı:

“Ben Hanımağa oldum, Senem ırgat. Medeniyetimizin başlangıcı olan Göbeklitepe'ye geldik. Arabada Hande Yener çalıyor “keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim…” herhalde bu da bi mesaj! Belki dönmeyiz, ne bilelim! Bize vize verecek kişi çok”