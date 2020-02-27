Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gonca Vuslateri sahneye çıktı, sesiyle ve fiziğiyle büyüledi
Gonca Vuslateri sahneye çıktı, sesiyle ve fiziğiyle büyüledi
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, dün akşam bir temizlik markasının özel gecesinde sahne aldı. Vuslateri, seksi kıyafeti, sesi ve sahne performansıyla kendine hayran bıraktı...
Magazin 27 Şubat 2020 - 11:48

Son zamanlarda sadece oyunculuğu ile değil, sahne performansları ile de kendine hayran bırakan Gonca Vuslateri, Bref markasının, De Luxe serisinin özel tanıtım gecesinde sahneye çıktı.


VİDEO: HALE CEYLAN BARLAS

Sahne kıyafeti olarak, Mysabella markasına ait, straplez, drapeli, vücudu saran bir elbise giyen Vuslateri, önce seksapalitesiyle, ardından ise sesi ve sahne performansıyla kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Vuslateri, geçmişten günümüze pek çok şarkı seslendirirken, oyunculuğun verdiği rahatlıkla ve yaptığı esprilerle de izleyenleri bol bol güldürdü.

İLGİLİ HABERGonca Vuslateri: Bu dünyaya erkekleri yenmek için değil...
Son güncelleme: 12:22 - 27.02.2020
Etiketler