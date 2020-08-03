Gonca Vuslateri’nin hayatı… Güzel oyuncu Gonca Vuslateri kimdir?

Başarılı oyunculuğuyla büyük hayran kitlesine sahip olan Gonca Vuslateri’nin hayatıyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Gonca Vuslateri nereli ve kaç yaşında? Gonca Vuslateri’nin burcu ne? İşte televizyon ekranlarında farklı dizilerle boy gösteren Gonca Vuslateri’nin hayatına dair merak edilen ayrıntılar…

Magazin gündeminde ve televizyon ekranlarında sık sık yer alan Gonca Vuslateri hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırılıyor. İşte genç ve güzel oyuncunun hayat hikayesine dair merak edilenler…

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. “Dot” tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

Küçük yaşta tiyatro eğitimi almıştır. Gonca Vuslateri’nin tanınması Küçük Sırlar dizisinde Canlandırdığı Ceyla karakteri ile olmuştur. 2012 yılında Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Vasfiye karakteri ile çok sevilmiştir.