Gönül Yazar’dan 32 yaş küçük sevgili için “Beni Allah korudu” açıklaması

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile olan ilişkisini sona erdirdi ve "Beni Allah korudu!" açıklamasını yaptı.

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile olan ilişkisine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. 2. Sayfa’ya konuşan Yazar, “Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu… Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle” dedi.

‘ONUNLA RUHSAL AŞK YAŞADIM’

Mağden’in Küba’ya yerleşme isteğinden bahseden Yazar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küba'ya gidip yerleşelim’ dedi. Yabancı dil yok… Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım. Beni Allah korudu!”