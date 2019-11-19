Gönül Yazar’dan ayrıldığı Rüzgar Mağden’e çarpıcı yanıt

Ünlü şarkıcı Gönül Yazar, bir süredir kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile birlikteydi. Ancak ikili yollarını ayırdı. Sebep ise Rüzgar Mağden’in başka bir isme cinsel içerikli mesajlar göndermesiydi.

Ayrılığın ardından Rüzgar Mağden, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mağden, açıklamasında, “Bir süredir birliktelik yaşadığım canım Gönül Yazar'la baskılar sonucu birlikteliğimizi dün gece konuşarak ya da konuşamayarak bitirmek zorunda kaldık. Ben bu psikolojiye fazla dayanamadım o da kırıldı. Ama o benim her daim Gönlüm onu çok seviyorum ve hayranım, seni unutmayacağım aşk hikayem. Yolun açık olsun ve hep mutlu ol olur mu?” dedi.

Bu paylaşım ise Gönül Yazar’ı kızdırdı. Eski sevgilisini yalanlayan Yazar, “Bak Rüzgar niye olmadık şeyler yazıyorsun. Biz seninle karşılıklı konuşup ayrılmadık. Bana hiç yalan söylemedin yine söyleme. Benim hislerim berbat oldu soğukluk girdi. İzmir’de sabah gazete okudum. Geçmişte de olsa sevdiğimin bu tarz belden aşağı yazıları itiraf etmesi. Bana da evet dedin, keşke kurtarmak adına bir beyaz yalan söylesen seni ben değil Allah da affederdi. Ah! Ah! Keşke. Razıydım” dedi.