Görümce filminin oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ve oyuncuları…

Görümce filmi sinemadan sonra şimdi de televizyon ekranında olacak. Gelin ve görümce arasındaki ilişkileri mizahi bir dille ele alan Görümce filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Sinemada yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Görümce filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Görümce televizyonda izleyici ile buluşacak. Görümce filmi hakkında merak edilenler haberimizde.

OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde olacak. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de filmde yer alacak.

KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet’e fazlasıyla düşkündür. Yeliz’in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz’i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz’in dünyası başına yıkılır. Yeliz’in umudu, Ahmet’in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.