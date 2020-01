Gözde Fidan kimdir? Gözde Fidan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Nimet karakterini canlandıran Gözde Fidan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gözde Fidan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÖZDE FİDAN KİMDİR?

Gözde Fidan, 1 Haziran 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2009 yılında Miss Model of Turkey yarışmasında ve Miss Peace International'da üçüncü, bir sonraki yıl katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında dördüncü olan Gözde Fidan, oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Cennetin Sırları dizinde canlandırdığı Selen karakteri ile yaşamış, ardından Yalan Dünya, İçimdeki Ses ve Cinnia: İfritin Diyeti gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar ve Toprak Sağlam gibi oyuncuların yer aldığı Güvercin dizisinde Nimet karakterine hayat veren Gözde Fidan, 1.78 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.

Gözde Fidan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Nimet) (TV Dizisi)

2015 – Cinnia: İfritin Diyeti (Mehadeş) (Sinema Filmi)

2014 – İçimdeki Ses (Sekreter) (Sinema Filmi)

2012 – Yalan Dünya TV Dizisi 2. Sezon (Gözde) (TV Dizisi)

2011 – Cennetin Sırları (Selen) (TV Dizisi)