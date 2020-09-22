Gül Sunal’dan nostaljik Ali Sunal paylaşımı

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal’ın kendisi gibi oyuncu oğlu Ali Sunal, bugün 43 yaşına girdi. Gül Sunal, sosyal medya sayfasından oğlu Sunal’ın doğum gününü nostaljik bir fotoğraf paylaşarak kutladı.

“DELİK YANAKLI BEBEK”



Ali Sunal’ın bebeklik fotoğrafını yayınlayan Sunal, paylaşımına şu notu düştü: “Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali’m… Kemal, ilk kucağına aldığında ‘Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim’ dedi gamzelerine… İyi ki doğdun yavrum.”

Gül Sunal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ali Sunal ise annesinin yaptığı paylaşıma kalp koyarak “Canım annem” yorumunda bulundu.

Ali Sunal’ın kardeşi Ezo Sunal ise, Instagram sayfasından bir fotoğraf yayınlayarak abi Sunal’ın yeni yaşını kutladı. Ezo Sunal, paylaştığı fotoğrafa, “İyi ki doğdun Ali! Güzel bir yaş, mutlu sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum” yorumunda bulundu.