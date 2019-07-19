Gülben Ergen özel hayatına dair soruları yanıtladı

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi ve kendisine soruları olup olmadığını sordu.

Dolunay akşamı takipçilerinden gelen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt veren Gülben Ergen özel hayatına dair sorulara bile büyük bir içtenlikle yanıt verdi. Bir süredir oğullarıyla birlikte tatilde olan ve sosyal medya hesabından son derece renkli ve güzelliğini ön plana çıkartan paylaşımlarda bulunan Ergen, bu defa da instagramın ‘Bana soru sor’ bölümü üzerinden takipçilerine seslendi.

AŞK VE ÇOCUK ÜZERİNE SORULAR…

Kendisine kısa zamanda çok sayıda soru yöneltilen Gülben Ergen aralarında annelik ve bebek üzerine yöneltilen ‘Yeniden çocuk yapacak mısınız?’ şeklindeki soruya bile içtenlikle yanıt verdi. İşte o sorular ve Ergen’in yanıtları:









