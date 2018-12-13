Gülper Özdemir, oyunculuk eğitimi için Londra’da…

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Oyunculuk workshoplarına katılmak için Londra'ya giden oyuncu, sık sık Türkiye-Londra arası mekik dokuyacak. Özdemir, sosyal medya hesabından yurtdışı paylaşımları yapmaya devam ediyor. Londra’da bir yandan modern dans eğitimleri de alan oyuncu, sıkı bir hazırlık temposuna girdi. Gelen teklifleri titizlikle değerlendirdiği öğrenilen Özdemir’in, eğitimlerini tamamladıktan sonra yeniden bir dizi ile ekranlara döneceği iddia edildi.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini ABD Truman State Universty’de tamamlayan Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir; daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay’ın paylaştığı Kara Yazı dizisinde Derya karakterini canlandırdı. Yine Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Pamir Pekin ve Caner Şahin ile paylaştığı Tutsak dizisinin kadrosunda Elif karakterini canlandırdı. Son olarak Show TV'nin Meleklerin Aşkı dizisinde Berkay Hardal ile başrolü paylaşarak büyük beğeni kazanan Özdemir şimdilerde Londra’da eğitim alıyor.