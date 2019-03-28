Gülse Birsel: Oyunculuk hedefim Yıldız Kenter olmak

Şimdilerde Jet Sosyete dizisinde izlediğimiz oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TBT gününü pas geçmedi hem de Dünya Tiyatro Günü'ne göndermede bulundu.

Uzun bir zaman ekranlara ara verdikten sonra setlere Jet Sosyete dizisiyle geri dönen Gülse Birsel, instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 17 yaşına götürdü. O dönem yer aldığı bir tiyatro gösterisinde çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan Birsel hikayesini yazmayı da ihmal etmedi. İşte o satırlar:

“Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak.”