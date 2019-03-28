Gülse Birsel: Oyunculuk hedefim Yıldız Kenter olmak
Uzun bir zaman ekranlara ara verdikten sonra setlere Jet Sosyete dizisiyle geri dönen Gülse Birsel, instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 17 yaşına götürdü. O dönem yer aldığı bir tiyatro gösterisinde çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan Birsel hikayesini yazmayı da ihmal etmedi. İşte o satırlar:
“Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak.”