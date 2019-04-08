Gülse Birsel paylaştı İrem Derici yorumuyla öne çıktı

Şimdilerde Jet Sosyete adlı dizide izlediğimiz oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Renkli ve esprili kişiliğini yaptığı paylaşımlarda gösteren ve yer yer kendisiyle dalga geçmekten de geri kalmayan Birsel son olarak yer aldığı bir dergi çekiminden kareler paylaştı. Verdiği pozu ‘Sanırsın cool bi insan’ notuyla paylaşan Birsel’e belki de en ilginç ve renkli yorum ise şarkıcı İrem Derici’den geldi. Derici, başarılı ismin bu karesinin altına; ‘Ay affınıza sığınarak OHA demek istiyorum’ yazdı.