Gülşen’den muhabir paylaşımı: Dünyanın en tatlı muhabiri

Şarkıcı Gülşen, geride bıraktığımız günlerde Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde sahne almış ve sonrasında da muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Gülşen, bir muhabirle girdiği ilginç diyalogla dikkat çekti.

Gece için tercih ettiği dekolteyle dikkatleri üzerine çeken ve beğeni toplayan Gülşen, defilenin ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, “Son zamanlarda kıyafet denilince cesareti siz temsil ediyorsunuz” cümlesine “Son dönemde mi? Kaç yaşındasınız” diyerek muhabiri tiye aldı.

“BAYILDIM”

Gülşen’in instagram hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşım çok sayıda takipçisi tarafından eleştirilince o da yaşanan bu diyaloğun son derece keyifli olduğunu belirtti. Çıtayı bir üst noktaya daha taşıyan Gülşen muhabirle olan diyaloğunu paylaştığı iletisine; “25 yaşındaki dünyanın en tatlı muhabiriyle tatlı bir an. Bayıldığım diyaloğumuza” notunu düştü.