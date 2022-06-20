Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini duyurdu

İki yıl önce Barış Arduç ile nikâh masasına oturan Gupse Özay, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini evinde geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kız bebeklerinin olacağını duyurdu.

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‘Deliha’ filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında İzmir Çeşme’de evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren oyuncu çiftin geçen ay bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Şimdilerde 7 aylık hamile olan Gupse Özay, bu süreci evinde senaryo yazarak geçiriyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bebeğinin cinsiyetini açıklayan oyuncu “‘Yoksun da yoksun’ deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok” dedi.