Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğünü iptal edildi

Uzun zamandır aşk yaşadığı iş insanı Hacı Sabancı ile cuma günü nikâh masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili yaşamını yitirdi. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Kayı düğününü erteleme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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İş insanı Hacı Sabancı ile 3 Eylül Cuma günü Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili’nin acısıyla sarsıldı. Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Acı haberin ardından çift, düğünlerini erteleme kararı aldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli dostlarımız; 3 Eylül 2021 tarihinde çocuklarımız Nazlı ve Hacı için yapmayı planladığımız düğün törenimizi erteliyoruz. Kızımız Nazlı’nın değerli babası Sayın Kaan Dimili’yi ani bir kalp krizi sonucu ne yazık ki kaybettik. Acımız büyüktür… Dimili ve Sabancı Ailesi.”

CENAZESİ BUGÜN

Mert Dimili abisinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu: “Abim Av. Kaan Dimili’yi geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaybettik. Mekanı cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çarşı Camii’nden kaldırılarak Yeni Mezarlığı’n defnedilecektir. Rahat uyu canım abim…”

7 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 7 ay önce evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında düzenledikleri sade bir tören ile nişanlanmıştı.