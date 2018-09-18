Hadi Be Oğlum filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

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Hadi Be Oğlum filminin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi yer alıyor. Film hayatını oğlu Efe’ye adayan balıkçı Ali’nin hikâyesini anlatıyor. Filmin çekimleri Kaş'ta gerçekleştirilmiştir. Film gösterime girdiği ilk hafta 404.381 kişi tarafından izlenmiştir.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ, balıkçı olan Ali’yi canlandırıyor. Oğlu Efe karakterini ise Alihan Türkdemir canlandırmıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir.

Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI

Oyuncu Karakter

Kıvanç Tatlıtuğ Ali Kaptan

Alihan Türkdemir Efe

Büşra Develi Leyla

Feridun Düzağaç Feridun

Yücel Erten Haşmet

Yıldız Kültür Güner