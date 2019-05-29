Pelin Akil ile Anıl Altan’ın paylaşımında dikkat çeken detay!

Anıl Altan, eşi ve kızları ile çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin aile pozuna takipçilerinden çok sayıda, "Maşallah" ve "Allah bağışlasın" şeklinde yorumlar yapıldı.

İkilinin paylaşımında ise bir detay dikkat çekti. Çiftin fotoğrafta bebeklerinin yüzünü bulanıklaştırdığı görüldü. Durumu fark eden bazı takipçileri çifti eleştirirken, bazıları ise destekledi. Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çiftin ikiz kızları Alin ve Lina, 1 aylık olmuştu.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEMEK İÇİN…

İkilinin paylaşımında ise bir detay dikkat çekti. Çiftin fotoğrafta bebeklerinin yüzünü bulanıklaştırdığı görüldü. Durumu fark eden bazı takipçileri, “Bebeğin ufacık görünen yerini bile puslamışsınız. Nazardan ödünüz patlıyor ama paylaşmadan da duramıyorsunuz, anlamıyorum…” şeklinde eleştirirken bazı takipçileri ise, “Fotoğrafın anlamına ve güzelliğine bakacağınıza bebeğin yüzünü flulaştırmalarına kafayı takmışsınız. Bebek onların bebeği. İster yüzünü paylaşırlar, ister gizlerler” yorumunu yaptı.