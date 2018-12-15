Hadise’den özel hayatıyla alakalı samimi açıklamalar

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Hadise, önceki akşam Sarıyer’de bulunan bir AVM’den çıkarken objektiflere yansıdı. Şarkıcı, Altın Kelebek ödül töreninden sonra kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

CANLI YAYINDA ALKIŞLADIM

UçanKuş’un haberine göre, Hadise, “Çok güzel bir geceydi. Her kıyafeti herkes beğenmek zorunda değil. Beğenen oldu beğenmeyen oldu” dedi. Şarkıcı, Altın Kelebek ödül töreninde bir anda sahneye çıkarak kendisi hakkında esprili yorum yapan Cem Yılmaz'a kızmadığını dile getirerek “Zaten arkadaşlar ben nasıl güldüm gördünüz. Canlı yayında alkışladım.” yanıtını verdi.

HADİSE, AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili de konuştu. Hadise, “Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız. Yıllardır beni Murat Boz ile yazdınız şimdi Beyaz gelince Beyaz ile yazıyorsunuz. Güzel anlar yaşıyoruz, eğleniyoruz. İster istemez böyle şakalar çıkıyor. Öyle bir şey olsa gerçekten söylerim” dedi.

HADİSE: “TÜM TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE BENDEN ÖZÜR DİLESİN”

Hadise, “Modacı Nur Yerlitaş ile barışır mısınız?” sorusuna gülerek “Bu soruyu beklemiyordum” dedi. Ünlü şarkıcı, Nur Yerlitaş hakkında; “Ben bu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptım. Bu konuyu tekrar gündeme getirmek gereksiz… Orada açıklamamda söylediğim gibi benim özelime hiç kimse ki kendisini çok fazla tanımıyorum. Bir iki kere karşılaştım. Benim özelimi hiç kimse canlı yayında anlatamaz. Bu hadsizlik bu saygısızlık ve ben bunu yazılı biçimde dile getirdim. Nasıl kalkıp canlı yayına bağlanıp tüm Türkiye'ye anlattıysa tekrar canlı yayına bağlanıp tüm Türkiye’nin önünde özür dilesin” ifadelerini kullandı.