Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz, Ömür Gedik’e tepki gösterdi

Ömür Gedik, sosyal medya hesabından bazı hemcinslerini fazla cüretkar şortlar giydiği için eleştirmiş ve hesabından tepkisini dile getirmişti. Gedik’in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirmiş ve onu eleştiren çok sayıda takipçi çıkmıştı. Gedik’in yaptığı bu yoruma bir tepki de Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’den geldi. Açıkgöz şunları söyledi:

“Ülkemizde kadına şiddet konusu gündemden düşmüyor. Hergün bir ayrı cinayetle uğraşıyoruz. Utanmadan haddini aşarak bu yapılan yorumu kınıyorum. Reklam için mi bu konuya dayandın? Gerçekten yazık. AVM de veya plajda giyinilmesi gereken neymiş acaba? Bunu sen mi belirleyeceksin?”

BİR TEPKİ DE DENİZ AKKAYA’DAN GELDİ…

Ömür Gedik’in yaptığı bu paylaşıma bir tepki de Deniz Akkaya’dan geldi. Akkaya böyle bir paylaşım için uygun bir zaman olmadığını belirtti.